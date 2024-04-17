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В Азербайджане прокомментировали вывод российских миротворцев из Карабаха

Гаджиев: Москва и Баку согласовали вывод российских миротворцев из Карабаха

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Максим Блинов/РИА Новости

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что решение о выводе российских миротворцев из Карабаха было принято совместным решением Москвы и Баку. Об этом сообщает АзерТАдж.

Гаджиев подчеркнул, что данный процесс уже начался, министерства обороны двух государств принимают все необходимые меры, чтобы реализовать решение о выводе российских миротворцев.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по делам СНГ депутат Константин Затулин заявил, что потребность в нахождении в Нагорном Карабахе российских миротворцев «равна нулю», поскольку на его территории не осталось армян.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский миротворческий контингент покидает Нагорный Карабах.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 15 апреля заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами.

Ранее Азербайджан вернул Армении почти всех военнопленных.

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