Конгресс США: законопроект о помощи Украине предполагает переход на систему займов

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в среду, 17 апреля обнародуют отдельные законопроекты о помощи Израилю, союзникам Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, для которой республиканцы разработали переход на систему займов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на его письмо коллегам.

«Комитет палаты по регламенту вскоре сегодня опубликует текст трех законопроектов, которые финансируют интересы национальной безопасности Америки и союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и на Украине, включая займовую структуру помощи, расширенные требования к стратегии и подотчетности», — заявил Джонсон.

Незадолго до этого сообщалось, что конгресс США не примет законопроект о предоставлении помощи Украине к 19 апреля ввиду отсутствия согласованного текста документа, а также продолжающих переговоров между законодателями.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова получать военную помощь от США в виде кредита, поскольку Вашингтон не оставляет Киеву выбора.

Ранее на Украине возмутились идеей США помогать ВСУ в кредит.