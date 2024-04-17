Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД заметили влияние США на обострение напряжения между Израилем и Ираном

Замглавы МИД Рябков обвинил США в эскалации напряжения между Израилем и Ираном

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Обострение напряжения между Израилем и Ираном возможно было избежать, если бы не жесткое влияние Соединенных Штатов на израильское правительство. К такому выводу пришел заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, чьи слова передает РИА Новости.

«Происходящего можно было бы избежать», — полагает замминистра.

По мнению дипломата, в эскалации конфликта между двумя государствами виновно «многолетнее покровительство Вашингтона» Тель-Авиву, продолжающееся на фоне операции в секторе Газа.

Рябков утверждает, что в разрастании противостояния заметны усилия США, власти которых «стимулируют максимально жесткую линию израильского руководства в отношении Ирана».

«Это очевидный факт», — резюмировал замглавы внешнеполитического ведомства.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Рябков высказался об ухудшении работы МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана. По его оценке, интенсивность работы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах существенно снизилась, снизив масштабы.

Ранее в МИД России дали совет США на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами