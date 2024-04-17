В МИД заметили влияние США на обострение напряжения между Израилем и Ираном

Обострение напряжения между Израилем и Ираном возможно было избежать, если бы не жесткое влияние Соединенных Штатов на израильское правительство. К такому выводу пришел заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, чьи слова передает РИА Новости.

«Происходящего можно было бы избежать», — полагает замминистра.

По мнению дипломата, в эскалации конфликта между двумя государствами виновно «многолетнее покровительство Вашингтона» Тель-Авиву, продолжающееся на фоне операции в секторе Газа.

Рябков утверждает, что в разрастании противостояния заметны усилия США, власти которых «стимулируют максимально жесткую линию израильского руководства в отношении Ирана».

«Это очевидный факт», — резюмировал замглавы внешнеполитического ведомства.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Рябков высказался об ухудшении работы МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана. По его оценке, интенсивность работы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах существенно снизилась, снизив масштабы.

Ранее в МИД России дали совет США на фоне эскалации на Ближнем Востоке.