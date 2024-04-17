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Заммэра Москвы освободили от должности по собственному желанию

Заммэра Москвы Андрея Бочкарева освободили от должности по собственному желанию

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев освобожден от должности по собственному желанию. Это следует из указа московского мэра.

Бочкарев в декабре 2020 года был назначен заместителем мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. До этого он руководил Департаментом строительства столицы.

В октябре 2023 года Бочкарев сообщил, что специалисты начали работы по сооружению основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон.

Также он заявлял о том, что социокультурное пространство появится на территории бывшего завода Мамонтова в центре столицы.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности руководителя департамента образования Москвы Александра Молоткова и назначил на его место Ирину Каклюгину.

Ранее Владимир Путин сменил посла России в Румынии.

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