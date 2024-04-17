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Путин призвал губернатора Моора не называть людей упертыми

Путин призвал тюменского губернатора не называть людей в зоне паводка упертыми

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил губернатору Тюменской области Александру Моору, который заявил, что люди, которые отказываются от эвакуации из региона из-за паводков, являются упертыми. Слова Путина передает ТАСС.

Российский президент призвал губернатора не отзываться так о людях.

«Не надо так о людях, не смешно», — заявил Путин.

Также Путин на совещании с членами правительства потребовал вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков.

Кроме того, президент заявил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по вопросу паводков.

Сам Куренков сообщил, что волна паводка прошла Оренбург и Орск, уровень воды в городах пошел на спад. При этом отмечалось, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать в Курган.

Ранее в Оренбурге задержали подозреваемых в кражах из домов в зоне подтопления.

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