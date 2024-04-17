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В МИД России анонсировали возможную поездку главы МАГАТЭ в Россию

Замглавы МИД Рябков: глава МАГАТЭ Гросси может посетить Россию до конца весны

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Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может текущей весной совершить визит в Россию. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что его поездка к нам до конца весны вполне возможна», — сказал он.

По мнению дипомата, этот контакт будет очень важен для продолжения уплотненной работы с руководством МАГАТЭ по вопросу о признании агентством того, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в российской юрисдикции и угрозу для нее путем атак, ударов, провокаций создает Украина.

На этой неделе Гросси сообщил о намерении посетить Россию и Украину. По его словам, даты визитов в страны пока неизвестны, но в ближайшее время они будут согласованы.

Гросси также заявил, что МАГАТЭ предложит РФ и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитывается шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.

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