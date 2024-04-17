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В МИД России прокомментировали удары ВСУ по Запорожской АЭС

Рябков назвал атаки Украины на ЗАЭС результатом вседозволенности Киева

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Alexander Ermochenko/Reuters

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что регулярные атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) стали результатом вседозволенности Киева, которая процветает с попустительства Вашингтона. Об этом пишет ТАСС.

«В случае с ЗЗАЭС мы видим преступные деяния киевского режима уже не на уровне обсуждений, а на уровне фактически ежедневных атак. Это отражение того, что за широкой спиной США, которые дают понять, что их клиентам, по сути дела, позволено все, действительно эта силовая военная и политическая вседозволенность процветает», — сказал замглавы МИД РФ.

В последние недели интенсивность атак на ЗАЭС резко возросла. 8 апреля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал, что впервые с ноября 2022 года агентство зарегистрировало сразу три удара по конструкции защитной оболочки реактора станции. 7 апреля три сотрудника станции были ранены после попадания по столовой, затем еще один беспилотник упал и сдетонировал в районе грузового порта АЭС, затем БПЛА упал на купол шестого энергоблока.

До этого в офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша сообщили, что у ООН нет возможностей и полномочий для определения того, кто обстреливает ЗАЭС.

Ранее на Западе допустили, что из-за провалов на фронте Украина может устроить взрыв на ЗАЭС.

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