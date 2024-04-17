В МИД России прокомментировали удары ВСУ по Запорожской АЭС

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что регулярные атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) стали результатом вседозволенности Киева, которая процветает с попустительства Вашингтона. Об этом пишет ТАСС.

«В случае с ЗЗАЭС мы видим преступные деяния киевского режима уже не на уровне обсуждений, а на уровне фактически ежедневных атак. Это отражение того, что за широкой спиной США, которые дают понять, что их клиентам, по сути дела, позволено все, действительно эта силовая военная и политическая вседозволенность процветает», — сказал замглавы МИД РФ.

В последние недели интенсивность атак на ЗАЭС резко возросла. 8 апреля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал, что впервые с ноября 2022 года агентство зарегистрировало сразу три удара по конструкции защитной оболочки реактора станции. 7 апреля три сотрудника станции были ранены после попадания по столовой, затем еще один беспилотник упал и сдетонировал в районе грузового порта АЭС, затем БПЛА упал на купол шестого энергоблока.

До этого в офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша сообщили, что у ООН нет возможностей и полномочий для определения того, кто обстреливает ЗАЭС.

Ранее на Западе допустили, что из-за провалов на фронте Украина может устроить взрыв на ЗАЭС.