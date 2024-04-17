Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что вступление республики в Евросоюз может понести за собой большие риски. Об этом сообщает телеканал Rlive.

Кику отметил, что референдум о вступлении Молдавии в ЕС повлечет за собой появление в конституции страны «названия, которое оставляет на усмотрение большинства простые решения, законы, которые влияют на суверенитет страны».

Экс-премьер считает, что голосование за евроинтеграцию следует провести только тогда, когда будут известны все ее условия, а любой ценой вступать куда-либо в Молдавии не собираются.

До этого молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что идея евроинтеграции Молдавии является фантомом, президенту страны Майи Санду больше не с чем идти на выборы, поэтому она «цепляется за власть» любым способом.

Накануне сообщалось, что Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС) и внесение по его итогам поправок в конституцию.

При этом сообщалось, что большинство граждан Молдавии проголосовали за вступление в Европейский союз (ЕС), если бы соответствующий вопрос был вынесен на референдум.

Ранее в Госдуме предсказали Молдавии аншлюс после референдума о вступлении в ЕС.