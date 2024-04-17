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Глава ЕК призвала Евросоюз готовиться к войне

Фон дер Ляйен: ЕС не сталкивается с угрозой войны, но надо к ней готовиться

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Francois Lenoir/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в текущий момент Европа не сталкивается с непосредственной угрозой войны, но к такому развитию событий необходимо готовиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что не стоит отрицать подобной ситуации в будущем. Фон дер Ляйен пояснила, что подготовка к возможному вооруженном конфликту должна заключаться в реформировании и перестройке вооруженных сил государств-членов ЕС.

Глава ЕК добавила, что Евросоюзу необходимо стремиться к разработке и производству следующего поколения боевых возможностей для победы в бою. Для этого необходимо ускорить оборонно-промышленный потенциал ЕС в ближайшие 5 лет, на что нужно «тратить больше».

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что разная реакция Европейского союза на конфликты на Украине и в секторе Газа «дорого обошлась» Евросоюзу в отношениях с арабскими странами, Африкой, Латинской Америкой и Азией.

Ранее миллиардер из США резко высказался о требовании дать Киеву оружие.

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