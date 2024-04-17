Орбан поставил под сомнение суверенитет Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством, так как зависит от западной помощи. Его слова приводит ТАСС.

«Украина — больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада», — заявил он.

По его словам, без денег и оружия от ЕС и США «Украина как государство едва ли могла бы выжить».

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Венгрии заключить соглашение о гарантиях безопасности. Он также поблагодарил Будапешт «за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет снабжать оружием Украину, но готова финансировать поставки туда нелетального военного снаряжения.

До этого заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева.

Ранее Орбан призвал Украину к переговорам с Россией.