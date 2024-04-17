У парламента Грузии начались задержания протестующих

Протестующего у парламента Грузии задержали за оскорбление полиции. Кадры задержания опубликовал Telegram-канал «Sputnik Грузия».

На кадрах видно, что пожилому мужчине стоящие рядом протестующие пытались закрыть рот в тот момент, когда к нему подошли оскорбленные полицейские.

Несмотря на противодействие толпы, сотрудники полиции увели мужчину.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на резонансный закон об иностранных агентах.

По закону, президентское вето может быть преодолено простым большинством голосов в парламенте.

Накануне в парламенте Грузии попытались сорвать заседание во время обсуждения закона об иноагентах. Вечером 16 апреля в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах появился спецназ МВД Грузии. До этого митингующие устроили драку с сотрудниками полиции. В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах.

Ранее президент Грузии назвала правящую партию «русской мечтой».