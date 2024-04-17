Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против Ирана

В конгрессе США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против Ирана

close
100%
Shutterstock

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала бессрочное действие закона, позволяющего главе государства вводить санкции в отношении Ирана. Об этом сообщили в эфире телеканала C-SPAN.

Результаты голосования показали, что за принятие законопроекта свои голоса отдали 407 конгрессменов, против — 16. После проведения голосования документ отправят на рассмотрение в сенат конгресса США.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни введут против Ирана дополнительные санкции, направленные в отношении программ по разработке ракет и беспилотников.

По его словам, после удара Ирана по Израилю президент США Джо Байден вместе с союзниками и партнерами Вашингтона, в том числе по G7, и лидерами Демократической и Республиканской партий в конгрессе начали проработку исчерпывающего ответа Тегерану.

Сообщалось также, что министерство иностранных дел Израиля обратилось к 32 странам с призывом ввести санкции против ракетной программы Ирана и объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Ранее в ЕС высказались о возможности введения новых санкций против Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами