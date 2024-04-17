В США поддержали бессрочное действие закона о санкциях против Ирана

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала бессрочное действие закона, позволяющего главе государства вводить санкции в отношении Ирана. Об этом сообщили в эфире телеканала C-SPAN.

Результаты голосования показали, что за принятие законопроекта свои голоса отдали 407 конгрессменов, против — 16. После проведения голосования документ отправят на рассмотрение в сенат конгресса США.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни введут против Ирана дополнительные санкции, направленные в отношении программ по разработке ракет и беспилотников.

По его словам, после удара Ирана по Израилю президент США Джо Байден вместе с союзниками и партнерами Вашингтона, в том числе по G7, и лидерами Демократической и Республиканской партий в конгрессе начали проработку исчерпывающего ответа Тегерану.

Сообщалось также, что министерство иностранных дел Израиля обратилось к 32 странам с призывом ввести санкции против ракетной программы Ирана и объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Ранее в ЕС высказались о возможности введения новых санкций против Ирана.