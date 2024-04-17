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Президент Ирана заявил о провале Израиля после удара по нему

Раиси заявил, что удар Ирана стал стратегическим просчетом Израиля

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Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Удар Ирана по Израилю стал стратегическим просчетом властей еврейского государства. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, его цитирует Press TV.

«Поражение сионистского режима стало провалом разведки, служб безопасности и военных структур, но прежде всего оно стало стратегическим отступлением. Если сионистский режим совершит малейший акт агрессии на нашей земле, он получит яростный и суровый ответ», — сказал он.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщили в ЦАХАЛ.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни введут против Ирана дополнительные санкции, направленные в отношении программ по разработке ракет и беспилотников.

Ранее стало известно, во сколько Израилю обошлось отражение атаки Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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