Президент Ирана заявил о провале Израиля после удара по нему

Удар Ирана по Израилю стал стратегическим просчетом властей еврейского государства. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, его цитирует Press TV.

«Поражение сионистского режима стало провалом разведки, служб безопасности и военных структур, но прежде всего оно стало стратегическим отступлением. Если сионистский режим совершит малейший акт агрессии на нашей земле, он получит яростный и суровый ответ», — сказал он.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщили в ЦАХАЛ.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни введут против Ирана дополнительные санкции, направленные в отношении программ по разработке ракет и беспилотников.

Ранее стало известно, во сколько Израилю обошлось отражение атаки Ирана.