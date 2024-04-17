В Харькове заявили о риске превращения во «второй Алеппо»

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город может стать «вторым Алеппо» на фоне регулярных разрушений. Его слова передает The Guardian.

«Нам нужна эта поддержка [со стороны США], чтобы Харьков не превратился во второй Алеппо», — заявил градоначальник.

Терехов также подчеркнул, что российские вооруженные силы изменили тактику на харьковском направлении, активнее применяя БПЛА.

До этого военный аналитик Джейкоб Паракилас заявил, что из-за близости к границе и слабости украинской армии Россия может взять Харьков за несколько месяцев. В статье указывается, что Харьков имеет важное символическое значение, так как Владимир Зеленский ранее назвал его «одной из столиц» Украины.

По словам Паракиласа, близость к границе дает России преимущество в поддержке наступающих войск, при этом украинские силы сильно ослабли за последний год.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование ВСУ следит за Харьковом.