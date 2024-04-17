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В Кремле призвали не связывать закон об иноагентах в Грузии с российским

Песков: закон об иноагентах первыми ввели США, ситуация в Грузии не связана с РФ

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Irakli Gedenidze/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми начали следить за своей «внутриполитической гигиеной» США, именно они придумали и ввели эту практику, обсуждаемый в Грузии законопроект об иноагентах не связан с российской нормой.

Песков подчеркнул, это не «российский закон», это нормальная практика большого количества государств, которые делают все возможное, чтобы обезопасить себя от иностранного влияния на внутреннюю политику.

«А то, что внутриполитический процесс пытаются использовать против России — вряд ли импульсы изнутри Грузии, они идут извне, мы это понимаем. Наблюдаем за тем, что происходит. Здесь нельзя увязать законопроект или желание обезопасить внутреннюю политику Грузии с влиянием России», — сказал представитель Кремля.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Инициатива предполагает обязательную регистрацию в специальном государственном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Законопроект встретили резкой критикой. Оппозиция Грузии считает, что он скопирован с российского закона об иноагентах и может помешать интеграции страны в ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев увидел за митингами в Грузии «опытную голливудскую руку».

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