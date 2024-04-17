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Политолог заявил о страданиях британских властей из-за антироссийских санкций

Политолог Журавлев: Британия мучительно придумывает новые санкции против России

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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Власти Великобритании продолжают попытки ввести новые санкции против России, однако их запаса давно исчерпан, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В беседе с телеканалом «360» он заявил, что последние введенные ограничения на российской экономике никак не отразятся, и призвал «пожалеть» британских политиков.

Все возможные болезненные рестрикции в Британии ввели, сразу, поэтому последние ограничения, о которых говорят, ничего за собой не имеют, отметил эксперт.

«Это пустая коробка из-под торта. Упакована хорошо, но в ней ничего нет. Потому что все, что можно, они ввели сразу», — убежден политолог.

Он напомнил о британских санкциях в области реализации металлов, подчеркнув, что, если британцы не могут обойтись без российского ресурса, он в любом случае там появится, а если могут – его бы не было и без официальных запретов. В целом, по мнению Журавлева, Великобритания столкнулась с тупиковой ситуацией в попытках разработать новые антироссийские ограничения.

«Их же пожалеть надо! Люди сидят и мучаются, какой же еще пакет заложить в санкции», — заявил он.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания ввела санкции против импорта трех видов металлов российского происхождения — меди, никеля и алюминия, присоединившись к соответствующим рестрикциям США. До этого Лондон расширил антироссийские санкции на 50 позиций, внеся туда руководителей крупных российских компаний.

Ранее стало известно о падении грузоперевозок из Китая в Россию из-за санкций.

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