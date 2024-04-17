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В офисе Зеленского ждут гарантий безопасности от США

Ермак ждет гарантии безопасности Киеву от США, аналогичные израильским

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что Киев может рассчитывать на гарантии безопасности от Соединенных Штатов, похожие на те, что есть у Израиля. Об этом сообщает в статье, которая опубликована на сайте офиса Зеленского.

«Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников в рамках недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль», - говорится в документе, в рамках которого процитировано заявление Ермака.

До этого Зеленский провел встречу с президентом Чехии Петром Павелом в Вильнюсе, на которой стороны обсудили усиление сотрудничества двух стран в области оборонно-промышленного комплекса и двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Киеву.

Кроме того, заместитель руководителя офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщал, что Украина и Испания провели очередной раунд переговоров по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс подписали соглашение по безопасности.

Позже Зеленский сообщил, что Латвия собирается в этом году предоставить Украине пакет военной помощи на сумму порядка €112 миллионов.

Ранее стало известно, на каких условиях НАТО может принять Украину.

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