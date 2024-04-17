В офисе Зеленского ждут гарантий безопасности от США

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что Киев может рассчитывать на гарантии безопасности от Соединенных Штатов, похожие на те, что есть у Израиля. Об этом сообщает в статье, которая опубликована на сайте офиса Зеленского.

«Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников в рамках недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль», - говорится в документе, в рамках которого процитировано заявление Ермака.

До этого Зеленский провел встречу с президентом Чехии Петром Павелом в Вильнюсе, на которой стороны обсудили усиление сотрудничества двух стран в области оборонно-промышленного комплекса и двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Киеву.

Кроме того, заместитель руководителя офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщал, что Украина и Испания провели очередной раунд переговоров по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс подписали соглашение по безопасности.

Позже Зеленский сообщил, что Латвия собирается в этом году предоставить Украине пакет военной помощи на сумму порядка €112 миллионов.

Ранее стало известно, на каких условиях НАТО может принять Украину.