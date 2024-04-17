В Азербайджане отреагировали на отзыв посла Франции

Франция с 2020 года ведет деятельность против Азербайджана и продвигает милитаризм на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, комментируя отзыв французского посла из Баку. Его цитирует «Интерфакс».

«Несмотря на обвинения французской стороны в односторонних действиях Азербайджана, шаги и официальные заявления официального Баку в адрес Франции были лишь ответом на деструктивную деятельность Парижа», — сказал представитель министерства.

По словам Гаджизаде, Париж неоднократно был инициатором голосования по проектам против Баку в Совбезе ООН, Евросоюзе и на других площадках, а также вооружал Армению и продвигал резолюции, которые ставили под вопрос суверенитет Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД предупредил, что попытки Франции надавить на Азербайджан ни к чему не приведут, и Баку продолжит отстаивать свои интересы.

О том, что Париж принял решение отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане, стало известно 17 апреля. Источник AFP отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон принял это решение на фоне «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

Ранее Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках в Нагорном Карабахе.