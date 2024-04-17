В России возбудили 21 уголовное дело по факту препятствования работе избиркомов

Возбуждено 21 уголовное дело по факту препятствования работе избирательных комиссий на выборах президента Российской Федерации в марте этого года. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

По ее словам, это уникальный случай.

Также она сообщила, что обращений в ЦИК о возможных нарушениях на выборах нашли подтверждение частично или полностью лишь 12 случаев. При этом сообщений о нарушениях было 459.

Президент России Владимир Путин предупреждал граждан, что за порчу бюллетеней на выборах грозит уголовная ответственность, правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом.

С 15 по 17 марта в России проходили голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. В них одержал победу Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. 16 апреля Памфилова вручила политику удостоверение президента России.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.