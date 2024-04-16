Кнайсль не увидела смысла в саммите по Украине в Швейцарии

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что саммит в Швейцарии по Украине не поможет разрешить конфликт Москвы и Киева, поскольку для этого необходимо проводить кропотливую работу за кулисами. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, в мероприятии нет ничего, что могло бы решить ситуацию на Украине. Она подчеркнула, что для поиска выхода из кризисов на Украине и Ближнем Востоке недостаточно саммитов и однодневных публичных обсуждений, «которые, по сути, проводятся ради фото».

«Тут должна идти кропотливая работа снизу и за кулисами, которую не видят и не знают, тогда это имеет смысл. Еще и Россия не приглашена, <...> какой-то значимости не вижу в этом мероприятии», — сказала Кнайсль.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что мероприятия, которые игнорируют позицию РФ и строятся на положениях «формулы Зеленского», оторваны от реальности. Так дипломат прокомментировала решение правительства Швейцарии провести конференцию высокого уровня по Украине.

До этого пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявлял, что участие России в конференции по мирному урегулированию украинского конфликта необходимо для установления мира.

Ранее в Совфеде резко высказались о предстоящем саммите по Украине в Швейцарии.