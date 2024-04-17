Палата представителей Белоруссии одобрила приостановку действия ДОВСЕ

Палата представителей национального собрания Белоруссии приняла законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — говорится в документе.

Теперь проект должны одобрить в совете республики, после чего его должен будет подписать президент Белоруссии Александр Лукашенко.

5 апреля Лукашенко согласовал внесение законопроекта о приостановке действия ДОВСЕ на рассмотрение в нижнюю палату парламента республики.

Подчеркивалось, что документ не предусматривает выхода страны из ДОВСЕ и полного отказа от осуществления в вооруженных силах Белоруссии соответствующих договору процедур. Единственная цель законопроекта — приостановка действия упомянутого соглашения, уточняется в публикации.

В ноябре 2023 года руководство НАТО оповестило о планах участвующих в ДОВСЕ стран — членов организации приостановить его действие. Чуть позже из договора вышла РФ.

Ранее в Совфеде РФ заявили, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе утратил смысл.