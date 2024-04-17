Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя акции в Грузии против введения закона об иностранных агентах, предложил последовать примеру США и ввести уголовное наказание для иноагентов в России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах», — считает Медведев.

Он заметил, что в США тысячи человек признаны иноагентами, в то время как в России — «жалкие сотни», и предложил компетентным органам тщательнее искать «достойных кандидатов».

15-16 апреля в Грузии прошли акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект об иноагентах. Собравшиеся устроили стычки с полицией и кидались в правоохранителей камнями и бутылками. В ответ спецназ применил против митингующих перцовый спрей. Пострадали как минимум два человека — сотрудник МВД и оператор телеканала «Рустави-2». Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель выступил против грузинского закона об иноагентах.