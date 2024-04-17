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В МИД России не получали приглашения на празднование высадки в Нормандию

Захарова: Россия не получала приглашение по дипканалам на юбилей в Нормандии

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

России не поступало по дипломатическим каналам приглашение для участия в церемонии празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом в эфире радио «Спутник» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видела все эти сообщения, мы вчера поздно вечером были на связи с нашим послом [во Франции] Алексеем Мешковым насчет информации, которая пошла по СМИ Франции. Пока у нас никаких подтверждений этого по дипканалам не было», — сказала Захарова.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

16 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Владимир Путин пока не получил приглашение от Франции на 80-летие высадки союзников в Нормандии. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения радиостанции Europe 1 о том, что Россию пригласят на это мероприятие.

Позже сообщалось, что организаторы празднования 80-летия высадки в Нормандии пригласили представителей России на мероприятие.

Ранее Песков назвал главный праздник для России.

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