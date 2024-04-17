В США заявили, что Украина проигрывает не из-за прекращения помощи

Украине не поможет выделение финансовой помощи США, так как она проигрывает не по причине отсутствия денег, а из-за мощи российской армии. Об этом в соцсети X заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Причина не в бездействии конгресса в отношении дальнейшего финансирования. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины; она производит больше артиллерии, чем Запад, и имеет превосходство в воздухе», — написал Сакс.

По словам миллиардера, Вооруженные силы России уничтожают украинскую инфраструктуру и наносят удары по позициям ВСУ с помощью авиабомб, а США не в состоянии производить достаточно систем ПВО, чтобы на это повлиять.

16 апреля стало известно, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон планирует вынести на рассмотрение в конгрессе новый пакет помощи Украине на $60 миллиардов в виде отдельного документа взамен общего запроса Белого дома на цели нацбезопасности, включающего также поддержку Израиля и Тайваня.

До этого он заявлял, что законопроект по выделению помощи Украине будет рассмотрен после пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля, анонсировав «важные нововведения».

Речь идет в том числе о предоставлении Киеву кредита, а также конфискации замороженных суверенных активов России, находящихся в США, для использования против Москвы. Джонсон напомнил, что «даже Трамп говорил о концепции займа» и Вашингтон не просто выделяет помощь, а строит такие отношения, при которых Украина должна будет его вернуть.

Ранее в НАТО призвали «копать глубже» для помощи Украине.