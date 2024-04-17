Макрона обвинили в желании водить Россию за нос

Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший объявить перемирие на время проведения летних Олимпийских игр, рассчитывает «водить за нос» российское руководство. Такое заявление сделал глава парламента Республики Крым Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Законодатель отметил, что эту древнегреческую традицию уже давно никто не соблюдает. В частности, так было с военными действиями на территории Вьетнама в 1968 году. Тогда в столице Мексики также проводились летние Олимпийские игры.

«Наемник Запада [Михаил] Саакашвили развязал агрессию против Южной Осетии как раз в те дни, когда стартовала Олимпиада в Пекине. И что? Кто-то на Западе осудил его за это? Макрон попросту надеется водить нас за нос», — подчеркнул Константинов.

При этом он добавил, что французский лидер «носится туда-сюда». Сначала он грозил отправить армию страны на Украину, а затем предложил перемирие.

Как сказал глава крымского парламента, если Макрон действительно хочет приостановки боевых действий, ему следует потребовать от украинского коллеги перестать обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и иные российские объекты. В противном случае высказывания президента Франции так и останутся простым «сотрясением воздуха».

В конце парламентарий обратил внимание, что в нынешних обстоятельствах Олимпийские игры не имеют для РФ никакого значения. По его словам, от спорта в этом международном соревновании ничего не осталось.

Ранее в Государственной думе РФ ответили на призыв Макрона к перемирию.