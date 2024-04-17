В Польше обвинили немецкие компании в помощи РФ в восстановлении Мариуполя

Члены Европарламента (ЕП) от Польши Косма Злотовский и Анна Фотыга обвинили немецкие компании в помощи России в восстановлении Мариуполя. Об этом пишет «Лента.ру».

«Журналисты-расследователи наткнулись на свидетельства того, что строительные компании Knauf и WKB Systems GmbH активно помогают восстанавливать Мариуполь», — отметили Злотовский и Фотыга.

На предполагаемую связь компаний из ФРГ с Россией евродепутаты пожаловались в Еврокомиссию (ЕК). Они отметили, что регион перешел под контроль Москвы, его восстановление играет значительную роль для России. Евродепутаты задались вопросом, не должна ли комиссия потребовать разъяснений от Германии.

Немецкое издание Tagesschau опубликовало материал, в котором утверждается, что для восстановления Мариуполя в ДНР использовалась продукция как минимум двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems.

Журналисты установили, что на фото и видео из Мариуполя регулярно появляются мешки со строительными смесями от немецкой компании Knauf. Кроме этого, на строительных площадках в Мариуполе замечены и бетонные блоки с логотипом компании из ФРГ WKB Systems.

Ранее в Японии удивились жизни в Мариуполе.