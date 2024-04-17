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Белый дом заявил о принятии в ближайшие дни новых санкций в отношении Ирана

Салливан: США в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни введут против Ирана дополнительные санкции, направленные в отношении программ по разработке ракет и беспилотников. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Белого дома, сообщает ТАСС.

По словам Салливана, после удара Ирана по Израилю президент США Джо Байден вместе с союзниками и партнерами Вашингтона, в том числе по G7, и лидерами Демократической и Республиканской партий в конгрессе начали проработку исчерпывающего ответа Тегерану. В ближайшие дни будут введены новые санкции против Ирана, которые нацелены в отношении программы Тегерана по разработке ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также санкции в отношении компаний, поддерживающих Корпус стражей исламской революции (КСИР) и иранское министерство обороны.

Салливан выразил надежду на то, что вслед за Вашингтоном собственные санкции против Ирана введут союзники и партнеры США.

Помощник президента особо подчеркнул, что давление на Тегеран будет продолжаться.

До этого в США заявили, что расширяют и укрепляют системы ПРО и ПВО на Ближнем Востоке.

Ранее Раиси объяснил Путину, почему Иран нанес удар по Израилю.

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Удар Ирана по Израилю
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