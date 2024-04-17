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Генпрокурор РФ призвал Кубу сплотить усилия при борьбе с терроризмом

Краснов: РФ и Куба должны остановить вербовку молодежи трансграничным криминалом

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал руководство Кубы объединить усилия в рамках борьбы с вербовкой молодежи представителями трансграничного криминала. Об этом пишет РИА Новости.

Прокурор провел встречу с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом. Одной из тем обсуждения стал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта.

«Теракт <...> показал, насколько важно сплотить усилия в борьбе с международным терроризмом и иными трансграничными криминальными угрозами, попытками вербовки преступниками наших граждан», — сказал Краснов.

Он подчеркнул, что в первую очередь это касается молодежи.

Кроме того, прокурор обратил внимание на верность РФ и Кубы «общечеловеческим принципам взаимного уважения» и справедливости. По его словам, никакие вызовы не смогут ослабить «прочные узы дружбы» между двумя государствами.

16 апреля Краснов прибыл в кубинскую столицу с первым рабочим визитом. В аэропорту его встретили посол Москвы в Гаване Виктор Коронелли и сотрудники Генеральной прокуратуры страны.

Ранее посол заявила, что США передали РФ всю имеющуюся у них информацию о теракте в «Крокус Сити Холле».

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