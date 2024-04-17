Дуров заявил об угрозах от демократов и республиканцев США

После штурма Капитолия 6 января 2021 года Тelegram получал угрозы от представителей Демократической и Республиканской партий США. Об этом заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Была очень забавная история, связанная с вашей родной страной. После событий 6 января мы получили письмо от, как я полагаю, конгрессмена от демократов, в котором требовалось предоставить все данные, что у нас есть, касательно этих беспорядков», — поделился Дуров. Он добавил, что после консультаций с юристами, руководители мессенджера решили проигнорировать требование. «Письмо и казалось очень серьезным и в нем говорилось, что неподчинение запросу станет нарушением Конституции США», — добавил Дуров.

Еще через две недели пришло другое письмо от представителей республиканской партии в конгрессе, и там говорилось, что если мы выдадим данные демократам, то нарушим Конституцию США, заверил российский предприниматель.

«Таким образом, мы получили два письма, из которых следовало: что бы мы ни сделали, это станет нарушением Конституции США», — указал Дуров.

Журналист Такер Карлсон, который в этом году взял интервью у президента России Владимира Путина, опубликовал новое интервью с российским предпринимателем и программистом Павлом Дуровым.

Их встреча прошла в офисе российского предпринимателя в Дубае.

В диалоге Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США. Карлсон же отметил, что в Штатах шпионаж оправдывают безопасностью.

Соучредитель Telegram Павел Дуров заявил о чрезмерном внимании, проявляемом ФБР и другими американскими службами безопасности.

Ранее в интернете сравнили Павла Дурова с Джейсоном Стетхэмом за «пацанские» цитаты.