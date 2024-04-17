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Франция отозвала своего посла в Азербайджане

AFP: Франция отзывает для консультаций посла в Азербайджане

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Depositphotos

Париж принял решение отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на МИД Франции.

Источник отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон принял это решение на фоне «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

В Париже также заявили, что рассчитывают получить от Азербайджана разъяснения относительного позиции Баку.

Недавно глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция через представителей своей спецслужбы формирует шпионскую сеть на азербайджанской территории.

18 января сенат Франции принял резолюцию, которая призывает Европейский союз (ЕС) ввести санкции против Азербайджана. В документе подчеркивается, что Азербайджан должен понести ответственность за действия на территории Карабаха в 2023 году.

Ранее Алиев обвинил Францию в подготовке Армении к войне.

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