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В случае конфискации российских активов Киев может не получить все средства сразу

Reuters: в случае конфискации активов РФ Киев может не получить сразу все деньги

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Shutterstock

Украина в случае конфискации странами Запада российских активов может не получить сразу всех денег. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника министерства США, сообщает агентство Reutrers.

По данным источника, на Западе рассматривают все варианты действий с замороженными активами России. Так, одним из наиболее перспективных предложений является использование странами «Большой семерки» (G7) процентов по замороженным российским активам в качестве залога по кредитам или облигациям, которые были выпущены для оказания помощи Киеву.

Собеседник агентства отметил, что имеются и другие варианты использования российских активов, и пока неизвестно, какой из них будет одобрен. Окончательное решение по этому вопросу примут лидеры государств G7.

До этого глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты изучают различные способы использования замороженных российских активов для помощи Украине и оценивают возможные риски.

Ранее сообщалось, что сумма замороженных российских активов в ФРГ составляет €3,9 млрд.

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