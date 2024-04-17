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В МИД прокомментировали заявления ООН по расследованию на ЗАЭС и в Буче

Захарова сравнила заявления ООН по расследованию на ЗАЭС и в Буче

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на противоречия в заявлениях ООН по расследованию произошедшего на Запорожской АЭС и в Буче. Свой комментарий она опубликовала в официальном Telegram-канале.

Она ответила на высказывание официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что у организации нет криминалистических возможностей и мандата для того, чтобы установить виновных в обстреле Запорожской АЭС.

Захарова напомнила заявление представителя организации о расследовании событий в Буче. Тогда Дюжаррик заявил, что у ООН есть возможности, которые позволят провести расследование.

«Есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьезными преступлениями. Эти механизмы работают». Так работают механизмы или нет мандата?» — спросила Захарова.

В последние дни интенсивность атак на ЗАЭС резко возросла. 8 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что впервые с ноября 2022 года агентство зарегистрировало сразу три удара по конструкции защитной оболочки реактора станции. 7 апреля три сотрудника станции были ранены после попадания по столовой, затем еще один беспилотник упал и сдетонировал в районе грузового порта АЭС, затем БПЛА упал на купол шестого энергоблока.

Ранее в МАГАТЭ пообещали рассказывать об обстоятельствах обстрелов ЗАЭС.

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