В США предупредили, что планы спикера Джонсона рискуют «медленно сварить Украину»

Член палаты представителей США от Демократической партии Адам Смит заявил, что глубоко обеспокоен очередным планом спикера Майка Джонсона по выделению поддержки Украине, призвав его вынести на обсуждение уже одобренный сенатом законопроект об иностранной помощи. Его слова приводит The Hill.

«На данный момент проведение запутанного процесса, о котором было объявлено вчера, приведет только к дальнейшей задержке [выделения помощи]. В лучшем случае, если они возьмутся за это дело — возможно, месяца через два, — мы сможем разобраться с этим…» — сказал Смит.

По его словам, такое развитие событий рискует «медленно сварить Украину».

До этого стало известно, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон планирует вынести на рассмотрение в конгрессе новый пакет помощи Украине на $60 миллиардов в виде отдельного документа взамен общего запроса Белого дома на цели нацбезопасности, включающего также поддержку Израиля и Тайваня.

Ранее он заявлял, что законопроект по выделению помощи Украине будет рассмотрен после пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля, анонсировав «важные нововведения».

Речь идет в том числе о предоставлении Киеву кредита, а также конфискации замороженных суверенных активов России, находящихся в США, для использования против Москвы. Джонсон напомнил, что «даже Трамп говорил о концепции займа» и Вашингтон не просто выделяет помощь, а строит такие отношения, при которых Украина должна будет ее вернуть.

Ранее Зеленский резко высказался о разделении пакета помощи Израилю и Украине в конгрессе США.