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Зеленский резко высказался о разделении пакета помощи Израилю и Украине в конгрессе США

Зеленский выступил против разделения помощи Израилю и Украине в конгрессе США

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разделение пакета помощи Украине и Израилю в конгрессе США продемонстрирует безразличие к судьбе украинцев и станет проявлением «чистой политики». Его слова приводит PBS.

«Если Конгресс возьмет и разделит эту помощь после всего произошедшего на израильскую и украинскую, то это просто говорит, что это вопрос выборов в Соединенных Штатах Америки, и что это чистая политика», — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас «весь мир популистически призывает помогать только Израилю и забыть о происходящем на Украине».

Он подчеркнул, что политики гонятся за рейтингами, однако «если Украина провалится и будет война в других странах НАТО», то американские солдаты будут защищать соответствующие государства альянса.

До этого стало известно, что конгрессмены от Демократической партии возмутились предложенными спикером палаты представителей Соединенных Штатов Майком Джонсоном проектами раздельной помощи Украине, Израилю и Тайваню, но они допустили возможность ее принятия.

Ранее Джонсон пообещал добиться выделения помощи Украине.

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