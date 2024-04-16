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В Чехии заявили, что инициатива по закупке припасов для Украины «набрала обороты»

Президент Чехии Павел: инициатива по закупке припасов для Киева набирает обороты

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David W Cerny/Reuters

Президент Чехии Петр Павел высоко оценил факт того, что инициатива его страны по закупке боеприпасов для Украины набрала обороты. Его слова приводит CTK.

В то же время он отметил, что работа над поиском средств и партнеров для инициативы продолжается.

«Я думаю, что это отражение того, что все осознают определенный долг по обещанной поддержке Украины, где Европейский союз обещал поставить миллион единиц к марту этого года. К сожалению, этого не произошло», — заявил Павел.

Президент Чехии подчеркнул, что проигрыш Киева не в интересах Запада и подобные инициативы нужны, «чтобы попытаться получить боеприпасы и необходимое оборудование для Украины там, где это возможно».

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что страны — союзники Украины в Евросоюзе и НАТО собрали деньги на покупку 300 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Липавский подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры о получении средств и приобретении еще 500 тысяч снарядов.

Ранее стало известно, когда Украина получит большую часть снарядов по «чешской инициативе».

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