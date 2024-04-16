В Чехии заявили, что инициатива по закупке припасов для Украины «набрала обороты»

Президент Чехии Петр Павел высоко оценил факт того, что инициатива его страны по закупке боеприпасов для Украины набрала обороты. Его слова приводит CTK.

В то же время он отметил, что работа над поиском средств и партнеров для инициативы продолжается.

«Я думаю, что это отражение того, что все осознают определенный долг по обещанной поддержке Украины, где Европейский союз обещал поставить миллион единиц к марту этого года. К сожалению, этого не произошло», — заявил Павел.

Президент Чехии подчеркнул, что проигрыш Киева не в интересах Запада и подобные инициативы нужны, «чтобы попытаться получить боеприпасы и необходимое оборудование для Украины там, где это возможно».

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что страны — союзники Украины в Евросоюзе и НАТО собрали деньги на покупку 300 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Липавский подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры о получении средств и приобретении еще 500 тысяч снарядов.

Ранее стало известно, когда Украина получит большую часть снарядов по «чешской инициативе».