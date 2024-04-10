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Стало известно, когда Украина получит большую часть снарядов по «чешской инициативе»

ČTK: ВСУ получат большую часть снарядов по «чешской инициативе» до конца июня

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Petr David Josek/AP

Украина до конца июня получит большую часть боеприпасов для артиллерийских орудий в рамках «чешской инициативы». Об этом сообщает информагентство ČTK.

Реализацию проекта обсудили президент и министр обороны Чехии. По информации агенства, поставки снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут продолжаться до конца года.

В конце марта в Чехии заметили отсутствие стратегии у стран Запада по Украине.

Накануне стало известно, что власти Чехии разрешили более 150 наемникам воевать на стороне Украины.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что страны — союзники Украины в Евросоюзе и НАТО собрали деньги на покупку 300 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Липавский подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры о получении средств и приобретении еще 500 тысяч снарядов.

Ранее в Чехии объяснили, как нужно поддерживать Украину.

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