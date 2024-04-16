Глава минфина ФРГ назвал фон дер Ляйен «бюрократическим бременем Евросоюза»

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав ее «бюрократическим бременем Евросоюза». Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС. Мы не можем себе позволить потерять еще пять лет», — написал Линднер.

В качестве ближайших задач он озвучил необходимость удвоения предполагаемого роста экономики Германии с 0,5 до 1%, что вернет ФРГ на уровень, существовавший до пандемии коронавируса.

25 марта в Германии констатировали снижение конкурентоспособности экономики страны. Глава минфина Кристиан Линднер счел, что в этом повинны рекордные социальные расходы, и усомнился, что высокая конкурентоспособность может обеспечиваться за счет госсредств.

Ранее в Британии заявили о стабильном росте российской экономики вопреки санкциям.