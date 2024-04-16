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Глава минфина ФРГ назвал фон дер Ляйен «бюрократическим бременем Евросоюза»

Глава минфина ФРГ Линднер: у бюрократического бремени ЕС есть имя

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Global Look Press

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав ее «бюрократическим бременем Евросоюза». Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС. Мы не можем себе позволить потерять еще пять лет», — написал Линднер.

В качестве ближайших задач он озвучил необходимость удвоения предполагаемого роста экономики Германии с 0,5 до 1%, что вернет ФРГ на уровень, существовавший до пандемии коронавируса.

25 марта в Германии констатировали снижение конкурентоспособности экономики страны. Глава минфина Кристиан Линднер счел, что в этом повинны рекордные социальные расходы, и усомнился, что высокая конкурентоспособность может обеспечиваться за счет госсредств.

Ранее в Британии заявили о стабильном росте российской экономики вопреки санкциям.

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