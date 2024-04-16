В Турции не подтвердили факт переговоров о судоходстве в Черном море

Турецкая сторона утверждает, что ничего не знает о переговорах о конкретном соглашении по судоходству в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«О каком-либо конкретном соглашении именно по теме судоходства нам неизвестно», — сказал источник.

Журналистам также сообщили, что переговоры по возобновлению зерновой сделки продолжаются по линии ООН, а Турция в них выступает в качестве посредника.

О том, что Россия и Украина якобы вели переговоры по соглашению о безопасности судоходства в Черном море, 15 апреля написало агентство Reuters. Сообщалось, что в марте между сторонами была достигнута договоренность об обеспечении безопасности торгового судоходства в Черном море.

Хотя украинская сторона не хотела официально ставить свою подпись под этим документом, Киев согласился на то, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 марта накануне региональных выборов в стране публично объявил о достижении договоренности. Однако в самый последний момент Украина вышла из переговоров, тем самым сорвав достижение соглашения.

Ранее в Кремле рассказали о контактах России и Турции по Черному морю.