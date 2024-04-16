Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа дата проведения совещания Путина с кабмином и Набиуллиной

Путин проведет совещание с правительством и Набиуллиной 17 апреля

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

В среду, 17 апреля, президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в видеоформате. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главной темой совещания станет внедрение российского программного обеспечения в различных секторах экономики. Доклады на эту тему представят глава Минцифры Максут Шадаев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Помимо этой темы, будет рассмотрен ряд других актуальных вопросов.

До этого сообщалось, что кроме совещания с правительством на этой неделе у Путина запланирована встреча с членами Совета безопасности РФ. Что станет центральной темой для обсуждения — не уточняется.

1 апреля Путин поручил правительству России сформировать долгосрочный бюджетный прогноз на 2025–2030 годы. Доклад необходимо представить до 15 января 2025 года, далее — один раз в год. Ответственным является премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Путин подписал указ, распространяющий выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами