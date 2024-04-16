Названа дата проведения совещания Путина с кабмином и Набиуллиной

В среду, 17 апреля, президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в видеоформате. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главной темой совещания станет внедрение российского программного обеспечения в различных секторах экономики. Доклады на эту тему представят глава Минцифры Максут Шадаев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Помимо этой темы, будет рассмотрен ряд других актуальных вопросов.

До этого сообщалось, что кроме совещания с правительством на этой неделе у Путина запланирована встреча с членами Совета безопасности РФ. Что станет центральной темой для обсуждения — не уточняется.

1 апреля Путин поручил правительству России сформировать долгосрочный бюджетный прогноз на 2025–2030 годы. Доклад необходимо представить до 15 января 2025 года, далее — один раз в год. Ответственным является премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Путин подписал указ, распространяющий выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии.