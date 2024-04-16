Глава МИД Германии поедет в Израиль из-за атаки Ирана

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок намерена отправиться в Израиль, чтобы обговорить возможность деэскалации на Ближнем Востоке после удара Ирана по еврейскому государству. Слава главы МИД Германии приводит Reuters.

«Для Германии в эти нестабильные времена невероятно важно, чтобы мы все работали вместе, чтобы внести вклад в деэскалацию во всем регионе», — заявила министр во время пресс-конференции с руководителем МИД Иордании Айманом Сафади.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что Израиль попросил более 30 стран ввести санкции против Ирана.