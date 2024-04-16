Кандидат на пост председателя Верховного суда высказалась о возвращении смертной казни

Кандидат на пост председателя Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова, комментируя возможность возвращения в страну смертной казни, заявила, что ее мнение совпадает с мнением экс-председателя суда Вячеслава Лебедева. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я не стала бы высказывать свое личное мнение, совпадающее с мнением Лебедева. Это вопрос изменения конституции. Мы правоприменители, как будет решен вопрос, так мы его и будем исполнять», — сказала она во время заседания комитета Совета Федерации.

27 марта председатель КС Валерий Зорькин заявил, что Конституционный суд России готов высказаться насчет снятия моратория на применение высшей меры наказания, смертной казни, только после официального запроса уполномоченных заявителей.

В суде уточнили, что для того, чтобы Конституционный суд провел расследование соответствия конституции того или иного нормативного акта необходимо обращение группы не менее 90 депутатов.

Ранее Володин объяснил, почему для возвращения смертной казни не нужен референдум.