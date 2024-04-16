В ЕС и НАТО разрабатывают план защиты критически важной инфраструктуры

Страны Евросоюза и НАТО в целях защиты критической инфраструктуры, включая электрогенераторы, могут установить датчики с малокалиберными пушками для «стрельбы по злоумышленникам» на фоне опасений, что энергетическая инфраструктура может оказаться под угрозой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Необычные способы защиты электрогенераторов включают датчики с малокалиберными пушками для стрельбы по злоумышленникам, установку сетей для ловли дронов или даже использование ястребов для их отключения», - говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, планируется, что разработчики ветряных электростанций, подводных кабелей и газопроводов будут предоставлять военным ведомствам стран ЕС и НАТО «большое количество данных, включая видеозаписи и информацию, собранное датчиками».

По данным источников издания, в настоящее время проводятся встречи по созданию сетей обмена соответствующими данными, а также предпринимаются усилия по разработке технологии искусственного интеллекта, которая будет оценивать спутниковую информацию относительно объектов инфраструктуры.

Сообщается, что эти планы появились после того, как Бельгия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Дания и Норвегия на прошлой неделе подписали декларацию о предоставлении дополнительной информации о защите критически важных активов.

До этого сообщалось, что крупнейшая энергетическая компания Украины, Нафтогаз, ищет новые возможности для сотрудничества с европейскими газовыми трейдерами, несмотря на недавние атаки России на газовую инфраструктуру страны.

Ранее сообщалось, что ЕС поставит Украине электрогенераторы для восстановления энергоснабжения.