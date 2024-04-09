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ЕС поставит Украине электрогенераторы для восстановления энергоснабжения

ЕС предоставит Украине 167 электрогенераторов в ответ на удары по энергосистеме

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Global Look Press

Страны Евросоюза предоставят Украине 167 электрических генераторов на фоне ударов по энергетической инфраструктуре республики. С таким заявлением выступил представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари, чьи слова приводит ТАСС.

»Австрия, Германия, Швеция, Нидерланды предоставили Украине в рамках энергетической помощи 157 генераторов разной мощности», — сказал он в ходе брифинга в Брюсселе.

Помимо того, ЕС также выделит десять промышленных генераторов из собственных запасов, отметил представитель ЕК.

Согласно его информации, общая стоимость оказываемой помощи составит €3,7 млн.

Как отметил Уйвари, первоначально запрос о помощи исходил от Киева. По прошествии волны ударов по энергоинфраструктуре Украины Евросоюз оперативно мобилизовал экстренную помощь через европейский механизм гражданской обороны.

В январе Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы и оказала помощь в транспортировке крупногабаритных трансформаторов.

Ранее Минэнерго Украины призвало население усилить автономное отопление.

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