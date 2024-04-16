Памфилова заявила, что недоброжелатели РФ пытались помешать проведению выборов в стране

Недоброжелатели России во время выборов президента страны сделали ставку на террор. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Она отметила, что недоброжелатели этими действиями лишь помогли объединить российский народ, который не удалось запугать. В итоге россияне обеспечили высокую явку на выборах.

«Они сделали ставку на террор. Вот это то, чего раньше никогда не было. Запугать людей, вызвать страх, панику», – сказала Памфилова.

Также председатель ЦИК назвала итоги прошедших в РФ президентских выборов удивительными и беспрецедентными. Она отметила, что народ России продемонстрировал свою мудрость.

«Беспрецедентная консолидация общества. Это не просто выборы президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию», — добавила глава ЦИК.

16 апреля Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.

Ранее в Кремле назвали заявления США о выборах в России «словесной эквилибристикой».