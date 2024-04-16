CША готовят санкции против Ирана после атаки на Израиль

Министр финансов США Джанет Йеллен разрабатывает новые санкции против Ирана, пообещав, что Вашингтон «без колебаний» примет экономические рестрикции как ответ на атаку Израиля. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на копию ее заявления.

В материале отмечается, что такое развитие событий является «тонким сигналом» Израилю по поводу того, что существует несколько способов дать ответ Ирану.

Йеллен также намерена оказать давление на коллег-министров финансов, которые приедут в США на ежегодное заседание МВФ на этой неделе, чтобы они сосредоточили внимание правительств на возможной работе с Вашингтоном над скоординированными действиями, говорится в тексте.

«Министерство финансов без колебаний будет работать с нашими союзниками, чтобы использовать наши санкционные полномочия для продолжения подрыва вредоносной и дестабилизирующей деятельности иранского режима», — цитирует Axios ее заявление.

До этого министерство иностранных дел Израиля обратилось к 32 странам с призывом ввести санкции против ракетной программы Ирана и объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Ранее стало известно, что страны G7 готовят ответ на действия Ирана.