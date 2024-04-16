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Генсек ШОС примет участие во встрече служб безопасности в Санкт-Петербурге

МИД РФ: генсек ШОС Чжан Мин посетит встречу служб безопасности в Петербурге

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин примет участие в XII Международной встрече представителей стран — членов ШОС, курирующих вопросы безопасности, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом пишет ТАСС.

«23-25 апреля в Санкт-Петербурге представители государств ШОС и генеральный секретарь ШОС примут участие в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», — сказал Руденко, выступая в ходе круглого стола, посвященного председательству Казахстана в ШОС.

В начале апреля в Астане прошла 19-я ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств — членов ШОС. Российскую делегацию на встрече возглавил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В конце марта директор исполкома регионального антитеррористического центра (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев заявил, что спецслужбы стран — членов сотрудничества готовы взаимодействовать с силовыми структурами РФ в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, который произошел 22 марта.

Ранее Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин в 2024 году встретятся на полях саммитов БРИКС и ШОС.

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