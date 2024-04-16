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В Кремле заявили об отсутствии изменений в позиции Украины по переговорам с Россией

Песков: Москва не фиксирует никаких изменений в позиции Киева по переговорам

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россия не фиксирует изменений в позиции Украины по поводу отказа от переговоров с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

«В данный момент не фиксируем каких-либо изменений в позиции киевского режима по вопросу проведения переговоров», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона приветствует подход Китая по урегулированию кризиса на Украине.

«Подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен», — отметил Песков.

16 апреля председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Российской Федерацией, так и Украиной.

10 апреля президент Швейцарии Виола Амерд заявила, что страна в конце июня проведет конференцию по мирному урегулированию на Украине в Бюргенштоке. Вскоре в швейцарском МИД заявили, что РФ не будет участвовать в этом мероприятии.

Ранее экс-советник Буша заявил, что украинский конфликт можно было предотвратить через переговоры.

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