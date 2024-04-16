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Песков прокомментировал новость об отсутствии планов по отставкам губернаторов

Песков: в Кремле никогда не анонсируют назначения или отставки

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не анонсируют кадровые процессы, связанные с назначениями или отставками.

16 апреля «Ъ» со ссылкой на источники писал, что в Кремле не планируют отставки губернаторов до инаугурации президента Владимира Путина. Газета отмечает, что в России те губернаторы, чей срок полномочий истекает в 2024 году, скорее всего, пойдут на переизбрание.

«Это вопросы, на которые мы традиционно никогда не отвечаем, мы никогда не анонсируем кадровые процессы назначение или отставки. Не будем это делать сейчас», — сказал Песков.

Он добавил, что в настоящий момент Путин занят региональной проблематикой и активно работает и с губернаторским корпусом, — «работы очень много».

Вскоре после победы на президентских выборах 17 марта Путин начал серию встреч с губернаторами — Башкирии , Забайкальского края, Сахалинской и Вологодской областей.

Также Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова снова участвовать в выборах.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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