Путин сменил посла России в Румынии

Президент России Владимир Путин назначил послом страны в Румынии Владимира Липаева. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Румынии», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил от должности посла в Румынии Валерия Кузьмина.

17 марта МИД Румынии вызвал посла Валерия Кузьмина из-за реакции посольства на недавнее требование Европарламента вернуть Румынии золото, переданное Российской империи в 1916 — 1917 годах.

После посещения ведомства Кузьмин заявил, что это был «самый туманный демарш» за время его работы в Румынии. И предположил, что он был связан с «боевитой информационно-разъяснительной работой посольства». Ранее российские дипломаты призывали отказаться от «бесперспективных мечтаний и громких заявлений» о возвращении золота Румынии.

Ранее ЕС обвинил Россию в краже румынского золота.