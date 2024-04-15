Джонсон пообещал добиться выделения помощи Украине

Спикер палаты представителей Майк Джонсон на фоне удара Ирана по территории Израиля заявил, что Соединенные Штаты приложат необходимые усилия, чтобы добиться принятия законопроекта о выделении помощи Украине и еврейскому государству. Об этом сообщает ABC News.

Он подчеркнул, что Республиканская партия понимает важность поддержки Израиля.

«[Окончательные] детали этого пакета сейчас прорабатываются. Мы рассматриваем все варианты и эти дополнительные вопросы [по их реализации] и на этой неделе снова попробуем принять [пакет]», — заявил Джонсон.

До этого американский президент Джо Байден обсудил с партийными лидерами конгресса США необходимость согласовать новую помощь Израилю.

По имеющейся информации, Байден провел телефонный разговор с лидерами демократов и республиканцев в сенате, спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном и лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом, чтобы обсудить «беспрецедентную атаку» Ирана на Израиль. Президент обсудил срочную необходимость принятия законопроекта о новой помощи США Израилю.

Ранее в США заявили, что не могут поддерживать Украину «как самих себя».